울산시, 시민 승용·승합차 무상 안전점검 지원

세줄 요약 여름철 앞두고 시민 차량 무상 점검 추진

울산시·정비조합 합동, 총 3회 지원 예정

승용·승합차 대상, 화물·영업용 제외

이미지 확대 울산시 자동차 무상점검 지원사업 포스터.

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울산시가 본격적인 여름철을 앞두고 시민 차량을 대상으로 무상 안전점검에 나선다.시는 울산광역시자동차전문정비사업조합과 합동으로 총 3회에 걸쳐 ‘자동차 무상 안전점검 지원사업’을 추진한다고 6일 밝혔다.1회차는 오는 12일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 당일 방문 차량을 대상으로 진행된다. 나머지 2~3회차도 하반기 중 실시할 예정이다.지원 대상은 울산시민이 소유한 승용자동차와 승합자동차다. 화물자동차와 영업용 차량은 제외된다. 무상 점검을 희망하는 시민은 자동차등록증을 가지고 소유자 주소지 관할 사업장을 방문하면 된다.지원 가능한 사업장은 울산시자동차전문정비사업조합 소속 67곳이다. 전문 정비사가 각종 오일류 점검·보충, 주행장치와 타이어 등 주요 부품 점검, 소모품 무상 교환 서비스를 제공한다. 기타 소모품은 자부담으로 교체할 수 있다.시 관계자는 “자동차 안전문화 정착과 교통사고 예방을 위해 다양한 점검 및 예방 활동을 지속해 추진하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자