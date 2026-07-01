군복도 맞춤으로 입는다…육군 35보병사단 ‘훈련병 피팅 시스템’ 운영

세줄 요약 훈련병 체형 맞춤 전투피복 피팅 시스템 도입

기존 추정 지급 방식의 교체·행정 부담 개선

지급 시기 조정으로 훈련 후 체형 변화 반영

이미지 확대 전투피복 피팅 장면. 35사단 제공

이미지 확대 육군 35보병사단 훈련병이 전투피복을 착용하고 있다. 35사단 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

육군 제35보병사단 훈련병들은 앞으로 체형에 꼭 맞는 맞춤형 전투피복을 지급받는다.35사단은 ‘훈련병 피팅 시스템(뷔페식 보급)’ 운영을 통한 장병 중심의 군수지원 혁신에 나선다고 1일 밝혔다.이번 전투복 피팅 시스템은 2작전사 ‘AI 스마트 물류체계 대토론회’ 후속 조치 일환으로 도입됐다.기존에는 입영 후 훈련병이 자신의 신체 치수를 짐작해 전투피복을 지급받았지만 상·하의별로 총 24개 치수로 세분화돼 실제 착용 없이 본인에게 맞는 규격을 선택하기 쉽지 않았다.이에 따라 지급 이후 크기나 길이가 맞지 않아 피복을 교환하는 사례가 빈번하게 발생했고, 신병교육대대와 군수 관계관의 교체 업무가 증가하는 등 행정적 부담도 뒤따랐다.35사단 보급수송근무대는 이를 개선하고자 훈련병들이 다양한 규격의 전투피복을 직접 착용해 본 뒤 자신에게 가장 적합한 치수를 선택하는 ‘피팅 시스템’을 도입했다.이번 티핑 시스템 도입으로 교체 소요(시험 적용 결과 평균 108건에서 3건)가 감소하고, 신병교육대대와 군수 관계관의 행정 업무도 크게 줄어 군수지원의 효율성도 높아질 전망이다.또한 35사단은 기존 입영 2주 차에 진행했던 피복 지급도 3주 차로 조정했다.기초군사훈련을 거치며 변화한 체형을 반영해 더욱 적합한 전투피복을 지급하기 위함이다.35사단 관계자는 “전투복은 단순한 피복이 아니라 장병들의 전투 수행 능력과 직결되는 기본 전투물자”라며 “AI 스마트 물류체계를 구현해 장병들이 최상의 여건에서 교육훈련과 임무를 수행할 수 있도록 다양한 혁신을 이어가겠다”고 말했다.설정욱 기자