김상욱 울산시장 1호 결재… ‘120 울산민원센터 고도화’ 추진

전화 한 통으로 접수부터 결과까지 안내… 찾아가는 시민소통반 운영도

이미지 확대 울산시청.

세줄 요약 첫 결재로 민원센터 고도화 계획 서명

상담·접수·연계·안내 원스톱 체계 구축

찾아가는 시민소통반 운영과 AI 도입

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김상욱 울산시장이 취임 후 첫 결재 안건으로 ‘120 울산민원센터 고도화 추진계획’에 서명하며 민선 9기 시정철학인 ‘시민과의 소통’과 ‘시민주권’ 실현을 위한 본격적인 행보에 나섰다. 이번 1호 결재는 시민 중심의 통합 행정을 구현하겠다는 의지다.이번 계획의 핵심은 기존 120민원콜센터를 확대 개편해 민원 상담부터 접수, 담당 부서 연계, 처리 결과 안내까지 일괄 처리하는 통합(원스톱) 민원서비스를 제공하는 것이다. 그동안 분산돼 있던 민원 접수 창구를 일원화해 시민들의 혼란을 해소한다는 방침이다.이에 따라 시는 오는 11월부터 시와 구·군을 아우르는 대표 창구로서 단순 생활불편 상담을 넘어 정책제안, 건의, 진정 등 비법정 민원까지 처리 범위를 넓힌다. 접수된 민원은 국민신문고와 연계해 담당 부서로 즉시 이관된다.특히 시는 전문 상담인력을 확충하고, 새롭게 채용된 시민소통관이 민원 현장이나 대규모 공사현장 등을 직접 방문해 의견을 청취하는 ‘찾아가는 시민소통반’을 11월부터 본격 운영한다. ‘시민이 찾아오는 행정’에서 ‘행정이 시민을 찾아가는 방식’으로의 대전환이다.시는 이달부터 ‘120 울산민원센터’로 명칭을 변경하고 홍보를 강화하며, 내년부터는 AI 기반 상담사 업무지원 시스템을 도입할 예정이다. 이어 2028년까지 생성형 인공지능(AI) 채팅로봇과 콜봇을 단계적으로 도입해 인공지능과 사람이 협업하는 고도화된 상담 체계를 완성할 계획이다.김 시장은 “취임 후 첫 결재는 시민과 가장 가까운 곳에서부터 변화를 시작하겠다는 의지”라며 “행정이 먼저 찾아가 불편을 살피고, 작은 목소리도 끝까지 책임지는 시민 중심 행정을 만들어 가겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자