부산 한 호텔 뷔페서 음식물 과열 추정 화재…20대 직원 1명 부상

세줄 요약 부산 호텔 뷔페 주방서 과열 추정 화재 발생

20대 직원 얼굴 2도 화상, 동료 2명 연기 흡입

소화장치·소화기로 진화, 추가 피해는 없음

이미지 확대 1일 오전 5시 35분쯤 화재가 발생한 부산 부산진구 한 호텔 5층 뷔페 주방. 부산소방재난본부 제공

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1일 오전 5시 35분쯤 부산 부산진구에 있는 한 호텔 5층 뷔페 주방에서 음식물 과열로 추정되는 불이 났다.이 화재로 얼굴에 2도 화상을 입은 20대 주방 직원이 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 현장에 있던 다른 직원 2명은 연기를 마셨다.불은 주방에서 식용유를 가열하던 중 발생한 것으로 알려졌다. 불이 나자 자동확산 소화장치가 작동했으며, 호텔 관계자가 소화기를 사용해 오전 6시 10분쯤 진화를 완료했다.조식 손님은 오전 6시 30분부터 입장할 수 있어 추가 피해는 없었던 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 화재 발생 경위와 원인 등을 조사 중이다.부산 정철욱 기자