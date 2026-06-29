‘민생 회복’에 드라이브 건 속초…전 시민에 지원금 ‘20만원’

1호 공약 새달 즉시 시행

잇단 축제로 상권 활성화

이미지 확대 이병선 강원 속초시장은 10일 시청에서 민선 9기 시정 운영 방향을 발표했다. 속초시 제공

세줄 요약 전 시민 1인당 20만원 지원금 지급 결정

조례·추경 통과로 다음 달 20일 집행 예정

축제·환급행사로 지역 소비 진작 병행

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강원 속초시가 민생 경제 살리기에 총력을 쏟고 있다. 6·3지방선거에서 3선에 성공한 이병선 시장이 1호 공약으로 내건 전 시민 민생회복지원금을 민선 9기 출범과 동시에 지급하고, 각종 행사도 열며 민생 경제 회복을 꾀하고 있다.시는 민생회복지원금을 다음 달 20일 지급할 예정이라고 29일 밝혔다. 앞서 지난 17일 시의회는 이명애 부의장이 대표 발의한 지원금 지원 조례안을 원안 가결했다. 24일에는 지원금 지급 예산 159억원이 포함된 제3회 추가경정예산안이 시의회를 통과했다.지원금은 1인당 20만 원이고, 지난달 31일 기준 시에 주민등록을 둔 시민이면 성별, 연령, 소득, 재산과 무관하게 모두 받을 수 있다. 지원금 효과를 극대화하기 위해 속초에서만 사용할 수 있는 지역화폐인 속초사랑상품권으로 지급한다.시는 지역 내 소비를 촉진하기 위해 관광객을 불러모으는 축제도 잇달아 개최하고 있다. 실향민축제가 지난 12~13일 엑스포광장에서 뮤지컬 공연, 영화 상영, 노래자랑, 이북 음식 시식회 등으로 진행됐고, 19일에는 속초시립박물관 단오 민속체험행사, 20일에는 강원민예총 주최·주관 예술축전이 열렸다.지난 10~14일에는 속초관광수산시장에서 수산물, 수산가공식품을 구매한 소비자에게 구매액에 따라 1만~2만 원 상당의 온누리상품권을 주는 환급행사가 열리기도 했다.한편 이 시장은 행정력 낭비와 시정 공백 최소화를 위해 인수위원회를 구성하지 않고, 시정 구호도 민선 8기 ‘시민은 하나로, 속초는 미래로’를 그대로 사용하기로 했다.속초 김정호 기자