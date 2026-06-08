HJ중공업, HD현대아비커스와 자율운항 솔루션 공급·기술협력

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 포시도니아서 자율운항 협약 체결

하이나스 컨트롤 선박 적용 합의

스마트십·디지털 선박 경쟁력 강화

이미지 확대 유상철 HJ중공업 대표(왼쪽)와 강재호 HD현대 아비커스 대표가 지난 4일 그리스 아테네 에서 열린 조선·해운 박람회 포시도니아에서 ‘자율운항 솔루션 공급 및 기술협력을 위한 양해각서’를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. HJ중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산지역 조선사인 HJ중공업은 HD현대 아비커스와 지난 4일 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포센터에서 열린 세계 최대 조선·해운 박람회인 ‘포시도니아’에서 ‘자율운항 솔루션 공급 및 기술협력을 위한 양해각서’를 체결했다고 8일 밝혔다.HD현대 아비커스는 HD현대가 2020년 설립한 선박 자율운항 솔루션 전문 자회사다.협약을 통해 양사는 HD현대 아비커스가 개발한 대형 상선용 2단계 자율운항 솔루션인 ‘하이나스 컨트롤’을 HJ중공업이 개발·건조하는 선박에 적용하기로 했다. 이어 향후 기술협력도 이어갈 계획이다.하이나스 컨트롤은 2022년 HD현대 아비커스가 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 상용화한 자율주행 솔루션이다.이번 협약 체결로 HJ중공업은 스마트십과 디지털 선박 분야에서 기술 경쟁력을 강화하고, 자율운항 기술을 확대 적용해 차세대 고부가가치 선박 시장에서 대응력을 사전에 확보할 것으로 기대하고 있다.자율운항 선박을 이용하면 상업용 선박의 운영비 중 약 80%를 차지하는 연료비와 인건비를 크게 절감할 수 있다. 국내에서는 정부와 주요 조선사를 중심으로 연구와 테스트를 수행하며 운항 데이터를 축적하고 있다.HJ중공업 관계자는 “선박 무인화가 활발히 진행되면서 미래 선박 시장에 선제 대응할 필요성이 커지고 있다”며 “이번 협약은 자율운항 선박 개발의 초석을 놓은 것으로 향후 지속적으로 트랙 레코드를 확보해 기술력을 높이겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자