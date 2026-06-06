잠실 개표소로 몰리는 인파

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-06-06 21:55
입력 2026-06-06 21:55
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잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 2026.6.6 박지환기자
잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 2026.6.6 박지환기자


잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다.

홍윤기 기자
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