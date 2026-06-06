사회 잠실 개표소로 몰리는 인파 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/06/20260606500033 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-06 21:55 입력 2026-06-06 21:55 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 2026.6.6 박지환기자 잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 잠실7동 주민들의 개표소는 어디인가요? 올림픽공원 핸드볼경기장 송파구청