[속보] 송파구 일부 투표소 ‘용지 부족’ 혼란…선관위 “이송 중, 정상 투표 가능”

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이미지 확대 투표용지 부족으로 혼란이 빚어진 서울 송파구 투표소. 2026.6.3 독자 제공

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6·3 지방선거 당일 서울 송파구 일부 투표소에서 용지가 바닥나 유권자들이 한동안 투표를 못하는 혼란이 빚어진 가운데 중앙선거관리위원회가 높은 참여율에 따른 것이라고 해명하며 긴급 수송에 나섰다.중앙선관위는 3일 “제9회 지방선거의 투표율이 지난 선거보다 높아 송파구 일부 투표소에서 준비된 용지가 부족해졌다”며 “현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 용지를 이송하고 있다”고 밝혔다.이어 “대기 중인 유권자는 투표 마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있다”며 “투표용지 부족으로 투표가 불가능한 것은 아니니 오해가 없기를 바란다”고 당부했다.이날 오후 송파구 잠실4동, 가락2동 등 일부 투표소에서는 준비된 투표용지가 바닥나면서 유권자들이 투표하지 못한 채 대기하는 상황이 잇따랐다. 일부 투표소에서는 한때 투표 진행이 중단되는 사태까지 벌어졌다.김성은 기자