산업안전기사 28 vs 정보통신기사 0

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국가자격증도 양보다 질

산업 활용처 수 ‘극과 극’

세줄 요약 청년 자격증, 개수보다 종류가 중요

산업안전기사 28개 산업 활용, 정보통신기사는 0

노동시장 수요 반영한 선택 필요

2026-06-03 10면

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청년들이 취득한 국가기술자격증이 막상 취업할 땐 각기 다른 값을 받는 것으로 나타났다. 일부 자격증은 20개가 넘는 산업 분야에서 활용되며 취업 문을 넓혔지만, 같은 기사급 자격증이라도 특정 산업에만 쓰이거나 활용처를 찾기 어려운 경우도 적지 않았다. 자격증 개수보다 어떤 자격증을 선택하느냐가 실질적인 취업 경쟁력을 좌우하는 셈이다.한국고용정보원은 2일 발간한 ‘고용이슈’에서 청년층 자격증의 노동시장 가치를 정량 분석한 보고서를 공개했다. 연구진이 2024년 500대 기업에 입사한 청년 가운데 취업 전 5년 이내 국가기술자격증을 취득한 2만 3055명을 전수조사한 결과, 이들은 총 4만 3638개(1인당 평균 1.9개)의 자격증을 보유하고 있었다.보유자 30명 이상인 자격증을 등급별로 분석해 보니 전문성을 인정받는 기사 등급 자격증조차 업종별 활용도는 천차만별이었다. 다양한 산업에서 폭넓게 활용되는 자격증이 있는 반면 특정 분야에만 국한되거나 활용 사례가 거의 없는 자격증도 있었다.제조업 분야에서 산업 다양성이 가장 높은 자격증은 산재 예방과 작업환경을 점검하는 산업안전기사였다. 28개 산업에서 활용됐다. 이어 전기기사와 일반기계기사(각 20개 산업), 전기공사기사(13개 산업) 순으로 활용 범위가 넓었다. 반면 작업환경 유해 요인을 관리하는 산업위생관리기사는 단 1개 산업에서만 활용돼 범위가 가장 좁았다.비제조업 분야에서는 컴퓨터 시스템과 네트워크를 다루는 정보처리기사가 12개 산업에서 활용돼 가장 입지가 넓었다. 이어 전기기사(6개 산업), 산업안전기사(4개 산업)가 뒤를 이었다. 반면 통신설비 설계와 유지보수를 맡는 정보통신기사는 활용 사례가 한 건도 확인되지 않았다.이번 분석은 청년들이 직면한 ‘정보의 비대칭성’을 보여준다. 산업 구조 변화와 노동시장의 실제 수요를 충분히 파악하지 못한 채 자격증 취득에 시간과 비용을 투입하는 경우가 적지 않다는 의미다. 자격증 취득 자체보다 노동시장 수요에 맞는 선택이 중요하다는 것이다.연구진은 “제조업은 생산공정 중심의 기술 숙련을 요구하는 반면 비제조업은 다양한 영역에서 활용할 수 있는 기술과 서비스 역량의 결합을 요구하는 특징이 나타난다”며 “모든 자격증이 같은 경제적 가치를 갖는 것은 아니며 자격증 취득이 항상 노동시장 성과로 이어지는 것도 아니다”라고 밝혔다.세종 김우진 기자