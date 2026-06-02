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DDP 둘레길 걷고 디자인 즐기고…‘디자인서울 산책’ 전시 개최

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송현주 기자
송현주 기자
수정 2026-06-02 16:17
입력 2026-06-02 16:06
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6월 5일부터 25일까지 21일간 개최

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2024년 서울국제정원박람회 개최장소였던 광진구 뚝섬한강공원에 ‘서울 펀디자인’을 적용해 설치한 휴게공간 ‘하늘하늘.’ 서울시 제공
2024년 서울국제정원박람회 개최장소였던 광진구 뚝섬한강공원에 ‘서울 펀디자인’을 적용해 설치한 휴게공간 ‘하늘하늘.’
서울시 제공


산책하며 도시·공공디자인을 즐길 수 있는 전시가 열린다. 서울시는 6월 5일부터 25일까지 21일간 중구 동대문디자인플라자(DDP) 둘레길 A구간에서 ‘디자인서울 산책’ 전시를 개최한다고 2일 밝혔다.

DDP 둘레길 약 150m 경사 구간을 걸으며 일상 디자인을 살펴보는 ‘산책형’으로 구성된 이번 전시는 서울 디자인이 지향하는 5대 원칙인 공감, 포용, 공헌, 회복, 지속가능을 담은 다양한 사례를 소개한다. ‘책 읽는 한강공원’ 등 정책 브랜드부터 지난 4월, 40년 만에 개편된 ‘지하철 노선도’ 등 시민의 삶과 밀접한 시각 자산을 한 곳에 모았다.

전시 공간은 흰색, 회색, 검정색 등 무채색을 중심으로 연출해 관람객이 디자인에 집중할 수 있도록 했다. 주요 전시물에는 QR코드를 부착해 휴대전화로 인식하면 사업 배경과 세부 내용을 현장에서 확인할 수 있다.
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최인규 시 디자인정책관은 “‘서울의 일상을 바꾸는 디자인, 시민의 삶이 즐거워집니다’는 전시회 슬로건처럼 전시를 통해 일상 디자인의 가치를 발견하고 즐거움을 느끼는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

송현주 기자
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