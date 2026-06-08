[기고] 기업의 선의, 사회의 뿌리가 되다
수정 2026-06-07 23:57
입력 2026-06-07 23:57
구글에서 서울신문 먼저 보기지난 5월 열린 ‘2026 사회공헌 포럼’에서 한 소셜벤처의 대표가 이런 말을 했다. “환경·고용·돌봄 등 여러 분야를 아우르는 사회문제 해결형 사업을 하다 보니, 부처마다 소통창구가 달라 지원과 협업을 요청하기가 너무 어렵습니다.” 현장에서 오래 몸담아 온 사람의 목소리였다.
한국경제인협회가 발간한 ‘주요 기업의 사회적가치보고서’에 따르면, 국내 매출액 상위 500개 기업의 2025년 사회공헌 규모는 약 5조 4000억 원에 달한다. 기업의 사회공헌이 결식아동 지원, 고독사 예방, 청년 자립 지원 등 도움이 필요한 다양한 복지 현장에서 정부의 손길이 미처 닿지 못하는 곳까지 뻗어나가고 있는 것이다.
최근에는 기업의 본업 역량과 기술·서비스를 지역사회·환경·미래세대 문제 해결에 연계하는 전략형 사회공헌이 확대되고 있다.
단순 기부를 넘어, 혁신적인 비영리단체·소셜벤처와 협력해 사회문제를 창의적으로 풀어가는 방식이다. 이제는 부처 간 칸막이를 걷어내고 범정부가 하나의 목소리로 민간에 화답해야 할 때다. 혁신적인 사회공헌의 물길은 모든 부처의 마당을 가로지르기 때문이다.
그런데 기업이나 비영리단체 입장에서는 어느 부처 문을 두드려야 하는지 파악하기가 쉽지 않고, 인센티브·포상 기준도 부처마다 달라 혼선이 생기기도 한다. 인지도가 낮은 초기, 소규모 단체는 기업과 협력할 수 있는 기회 자체를 잡기 어렵고, 기업 역시 적합한 협력처를 찾는 데 상당한 시간과 품을 들여야 한다.
보건복지부는 이러한 현장의 목소리에 대한 첫 번째 응답으로, 기업과 비영리단체·소셜벤처를 실시간으로 연결하는 온라인 매칭 플랫폼 ‘바로잇’(crckorea.kr/baroit)을 올해 4월 개설했다.
여기서 한 걸음 더 나아가, 복지부는 바로잇 안에 ‘사회공헌 제도개선마당’을 운영할 계획이다. 세제·포상 등 인센티브 체계 정비, 민관협업 사업 제안 등 기업이 현장에서 쌓아온 건의 사항을 이 창구에 담으면, 복지부와 관계 부처가 함께 검토하고 결과를 회신한다. 부처별로 흩어져 있던 소통창구를 하나로 모으는 것이다.
포럼에서 한 소셜벤처 관계자가 토로했던 어려움, 즉 어느 부처의 문을 두드려야 할지 모르는 막막함과 현장의 혼선이 이제는 줄어들 수 있기를 기대한다. 기업의 선의라는 씨앗이 제도라는 토양 위에서 싹트고, 우리 사회 곳곳에 뿌리내릴 수 있도록 앞으로 정부가 든든한 버팀목이 되고자 한다.
정은경 보건복지부장관
2026-06-08 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지