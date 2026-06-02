사회 제9회 전국동시지방선거 D-1 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/02/20260602500128 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-02 14:40 입력 2026-06-02 14:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 출입구에 설치된 전광판에 D-1이 표시돼 있다. 2026.6.2 이지훈 기자 제9회 전국동시지방선거를 하루 앞둔 2일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 출입구에 설치된 전광판에 D-1이 표시돼 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 선거의 정식 명칭은? 전국동시지방선거 대통령선거