삼성바이오 압수수색… 노조 영업비밀 유출 혐의

2026-05-28 12면

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경찰이 영업비밀 유출 혐의로 피소된 삼성바이오로직스 노조위원장 사건과 관련해 강제수사에 돌입했다.27일 경찰에 따르면 인천경찰청 안보수사과는 전날 인천 송도 삼성바이오 본사에 수사관들을 보내 압수수색을 벌였다. 경찰은 압수수색을 통해 사내 서버, 자료 보관 시설 등에서 시스템 접속 및 회사 출입 기록 등을 확보한 것으로 전해졌다.사측은 지난달 20일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손과 업무상 배임 등 혐의로 노조위원장 A씨를 고소했다. 사측은 A씨가 홍보 관련 부서에서 처리한 세금계산서 등 내부 영업비밀 자료를 편집해 외부에 유포했다고 의심하고 있다.해당 자료에는 광고 집행 내역을 포함한 기업 정보가 담겼고 파일의 문서 속성 작성자란에 A씨 이름이 표시돼 있는 것으로 알려졌다. A씨와 노조 집행부는 관련 의혹을 전면 부인하고 있다. 노조는 해당 자료가 기밀에 해당하지 않으며 사측의 행태를 알리고자 관련 내용을 조합 소식지에 실었을 뿐이라는 입장이다.강남주 기자