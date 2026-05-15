김영훈 노동장관, 주말 삼성전자 경영진과 면담

16일 삼성전자 경영진과 비공개 만남

이미지 확대 김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에서 자료를 검토하고 있다. 연합뉴스

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김영훈 고용노동부 장관이 16일 삼성전자 경영진과 비공개 면담을 갖는다. 15일 삼성전자 노조 측과 면담한 결과를 두고 양측을 조율하기 위한 만남으로 풀이된다.이날 삼성전자 노조가 김 장관과 만난 후 사측 대표교섭위원 교체와 실질적인 입장 변화를 요청한 만큼 김 장관은 이를 경영진에 전달하고 노사 중재에 나설 것으로 보인다.앞서 최승호 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장은 김 장관과의 만남 후 “허심탄회하게 의견을 나눴다”고 전했다.삼성전자 사장단은 오는 21일로 예고된 파업을 막기 위해 삼성전자 평택캠퍼스를 찾았지만 양측은 서로의 입장 차만 확인했다. 김 장관은 삼성전자 노조의 파업 예고에 관해 ‘대화가 우선’이라고 여러 차례 강조해왔다.세종 김우진 기자