‘산불’ 위험 지속, 지방선거일까지 대비 태세 유지

봄철 조심 기간 349건 산불로 722㏊ 피해

이미지 확대 산불 진화 현장. 서울신문 DB

세줄 요약 지방선거일까지 산불 비상체제 유지

부처님오신날·행락객 증가로 위험 지속

산림청·행안부·지방정부 대응 강화

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정부는 15일 봄철 산불 조심 기간(1월 20~5월 15일)이 종료됐지만 지방선거일까지 비상 체제를 가동한다고 밝혔다.행정안전부와 산림청은 5월 말 대형 산불이 발생하고 올해 부처님 오신 날(24일)과 전국동시지방선거, 행락객 증가 등 산불 위험이 지속돼 내달 3일까지 산불 대비 태세를 유지하기로 했다. 2022년 5월 28일 경북 울진에서는 산불로 229㏊, 사흘 뒤인 31일 경남 밀양에서도 661㏊의 산불 피해가 발생한 바 있다.산림청은 중앙사고수습본부를 운영하며 진화 자원의 가동 상태를 유지하고 주중 야간과 주말에도 비상근무를 실시한다. 행정안전부는 대책지원본부를 중심으로 산불 상황관리와 관계기관 협조체계를 구축하고, 지방정부는 상황실 비상 연락 체계와 산림재난대응단 운영을 이어간다.박은식 산림청장은 “기후 변화의 영향으로 대형 산불로 확산할 수 있는 산불 발생이 이어지고 있다”며 “산불 대응체계를 유지해 산불 발생 시 신속한 진화로 국민의 생명과 재산을 지키는데 소홀함이 없게 하겠다”고 밝혔다.한편 2월 잦고 이른 산불로 대형 피해 우려가 컸지만 봄철 산불 조심 기간 349건의 산불로 722㏊의 피해가 발생했다. 발생 건수는 최근 10년(2016~2025년) 평균(390건) 대비 10.5%, 피해 면적은 10년 평균(1만 4323㏊) 대비 95.0% 감소했다. 역대 최대 피해가 난 지난해 영남 산불 피해(10만 4005㏊)를 제외해도 81.6% 줄었다.대전 박승기 기자