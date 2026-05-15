‘부처님 오신 날’ 연등 행렬…16일 종로 일대 교통 통제

세줄 요약 부처님오신날 봉축행사로 종로 일대 교통 통제

16일 연등행렬, 17일 전통문화마당·연등놀이

경찰, 청계천로·율곡로·을지로 우회 유도

이미지 확대 서울 종로구 조계사를 찾은 시민들이 연등 터널을 지나고 있다. 연합뉴스

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‘부처님 오신 날’을 앞두고 16~17일 이틀간 서울 도심 일부 도로의 교통이 통제된다. ‘2026 연등행렬’과 ‘전통문화마당’ 등 봉축 행사가 잇따라 열리기 때문이다.서울경찰청은 16일 오후 6시부터 9시 30분까지 진행되는 연등행렬을 위해 종로1가 교차로~흥인지문 교차로 구간을 같은 날 오후 1시부터 17일 오전 3시까지 통제한다고 15일 밝혔다.장충단로(동국대 입구~흥인지문 교차로)는 16일 오후 6시부터 8시 30분까지, 우정국로(종로1가 교차로~안국 교차로)는 같은 날 오후 6시부터 자정까지 차량 통행이 막힌다. 다만 장충단로는 행렬이 진행되는 동안에도 동국대 동·서관 진출입 차량은 통과시킨다.17일에도 우정국로(안국 교차로~종로1가 교차로)는 오전 9시부터 자정까지 통제된다. 전통문화마당과 연등놀이 행사가 열리는 시간이다.경찰은 종로를 지나려는 차량을 청계천로(광교~청계2가 교차로), 율곡로(광화문~흥인지문 교차로), 을지로(동대문운동장~을지로1가 교차로) 방향으로 우회시킨다. 통제 구간 주변에는 안내 입간판과 플래카드 413개를 설치하고, 교통경찰 등 442명을 배치해 우회 유도와 현장 관리를 맡긴다.자세한 교통 상황은 서울경찰청 교통정보 안내전화와 교통정보센터 홈페이지, 카카오톡 ‘서울경찰교통정보’ 등을 통해 확인할 수 있다.임태환 기자