서울 건축자산 진흥구역 내 한옥 ‘생태면적률’ 의무 없앤다

한옥 전통 건축 방식 등 구조적 특성 반영

이미지 확대 서울 종로구에 있는 북촌한옥마을.

종로구 제공

세줄 요약 건축자산 진흥구역 한옥 생태면적률 의무 제외

전통 구조상 옥상·벽면녹화 적용 어려움 반영

북촌·인사동 등 한옥밀집지역 사업 여건 개선

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서울에서 한옥을 짓기가 쉬워진다. 서울시가 건축자산 진흥구역에 한옥 건축의 걸림돌이었던 ‘생태면적률’ 의무 적용 규제를 없앤다고 13일 밝혔다. 한옥의 전통 건축 방식 등 구조적 특성을 반영한 결정으로 전통건축을 보전하고 제도의 실효성도 확보하겠다는 취지다.시는 이날 ‘서울특별시 생태면적률 운영지침’을 개정해 건축자산 진흥구역 내 한옥을 생태면적률 의무 확보 대상에서 제외한다고 발표했다. 한옥의 특성상 생태면적을 추가하기 어렵다는 점을 고려했다. 생태면적률은 개발사업이나 건축 시 대지면적 중 일정 비율 이상을 녹지 등 ‘자연순환 기능이 가능한 공간’으로 확보하는 제도다. 도시 열섬현상 완화, 홍수 예방, 생물서식지 보호 등이 목표다.시는 한옥이 일반 건축물과 같은 방식으로 생태면적률 기준을 적용하기는 제한된다고 봤다. 한옥의 기와지붕에 옥상녹화 도입을 하기도 쉽지 않고 회벽과 목재 창호도 전통 재료로 만들어져 벽면녹화를 설치하면 훼손될 가능성도 있다. 한옥은 기단과 마당 중심의 공간이라 자연지반 녹지 확보가 어렵기도 하다.시는 이 개선으로 북촌한옥마을과 인사동 등 주요 한옥밀집지역의 사업 추진 여건이 나아질 것으로 본다. 그동안 건축자산 진흥구역으로 지정된 구역에서 한옥을 세우면 ‘한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률’에 따라 건폐율을 최대 90%까지 확보할 수 있는 특례가 적용되는 동시에 ‘서울특별시 생태면적률 운영지침’에 따라 일반 건축물과 같이 20% 이상의 생태면적률 기준도 충족해야 했다.송현주 기자