법무부, 대기업 회장·BTS 노린 380억원대 ‘계좌 탈취’ 해킹 총책 태국서 추가 송환

법무부, 지난해 태국 당국에 범죄인인도 청구

알뜰폰 홈페이지 해킹해 개인정보 탈취

이미지 확대 경기 정부과천청사 법무부./뉴스1

세줄 요약 대기업 회장·BTS 등 표적 해킹 조직 총책 송환

개인정보 탈취 뒤 계좌·가상자산 침입해 편취

확인 피해액 380억원대, 초국가 범죄 수사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대기업 회장과 방탄소년단(BTS) 멤버 정국, 벤처기업 대표 등의 개인정보를 불법 수집하고 이들의 계좌에서 380억원 이상을 가로챈 해외 해킹 조직의 총책이 태국에서 국내로 압송됐다.법무부는 13일 다수의 웹사이트를 해킹해 개인정보를 탈취하고 금융계좌와 가상자산 계정에 침입해 거액을 편취한 중국 국적의 40대 총책 A씨를 태국 방콕에서 인천국제공항을 통해 송환했다고 밝혔다.A씨는 태국 등 해외에 해킹 범죄단체를 조직한 뒤 2023년 8월부터 지난해 4월까지 알뜰폰 사업자 등의 홈페이지를 해킹해 불법 수집한 개인정보로 피해자들의 예금을 무단 인출한 혐의를 받는다. 조사 결과 이들의 범죄 대상에는 대기업 회장, 유명 연예인, 벤처기업 대표 등 사회적 인지도가 높은 인물들도 다수 포함된 것으로 나타났다. 확인된 피해 금액만 380억원이 넘는다.법무부는 경찰청과 협조해 지난해 5월 태국 현지에서 총책급 공범인 중국 국적 B씨를 검거했으며, 같은 현장에서 A씨의 신병도 확보했다. B씨는 지난해 8월 국내에 송환돼 구속 기소됐다.법무부는 A씨의 신병 확보를 위해 태국 당국에 긴급인도구속을 청구하고, 범죄인인도 재판 절차를 밟아왔다. 긴급인도구속청구는 정식 범죄인인도 청구 전 범죄인의 신병을 우선 확보해줄 것을 요청하는 조약 상의 제도다.특히 지난해 7월에는 현지에 검사와 수사관을 파견해 태국 대검찰청 관계자들과 면담하고, 이후 수시로 화상회의를 개최하는 등 외교적 노력을 기울인 끝에 송환 승인을 받아냈다.법무부 관계자는 “경찰청, 외교부 등 관계기관과 긴밀히 협력해 국민의 안전을 위협하는 초국가 범죄를 끝까지 추적해 엄정히 대응하겠다”고 강조했다.김주환 기자