구미 지산2동 경로당 개소…김정도 시의원, 규제 혁파 결실

세줄 요약 지산2동 경로당·마을회관 개소

조례 개정으로 막힌 사업 해결

주민 숙원 해소와 휴식공간 마련

이미지 확대 재선 도전에 나선 김정도 구미시의원이 9일 경북 구미 지산2동 경로당 및 마을회관 개소식에서 주민들과 소통하고 있다. 김정도 선거사무소 제공

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경북 구미 지산동 지역의 오랜 숙원이던 경로당 및 마을회관이 문을 열었다. 조례에 가로막혀 답보 상태를 면치 못하던 현안을 김정도 구미시의원(국민의힘)이 조례를 개정해 해결한 규제개혁의 모범적 사례라는 평가가 나온다.구미시는 9일 오전 지산2동 경로당 및 마을회관 개소식을 열었다. 이날 행사에는 김 시의원과 주민들, 지자체 관계자 등이 참석했다.경로당·마을회관 건립은 김 의원의 집요한 노력이 뒷받침됐다. 경로당이 국유지 내 무허가 건축물이라는 이유로 개보수와 신축이 불가능한 상황이었다. 이런 사정을 접한 김 의원은 “제도적 규제 때문에 어르신들의 노후를 모른 체할 수는 없다”며 적극적인 해결에 나섰다.김 의원은 2024년 6월 ‘구미시 경로당 설치 및 개보수 지원에 관한 조례’를 직접 개정했다. 20년 이상 된 국·공유지 내 등록 경로당의 부지 매입과 지원 근거를 신설해 사업 추진의 법적 토대를 마련한 것이다.조례 개정 이후 주민 건의서가 접수됐고, 지난해 8월 국유지 매입과 등기 이전 등 사전 절차가 일사천리로 이어졌다. 경로당·마을회관은 같은 해 9월 착공해 지난달 준공됐다. 김 의원은 공사 기간 내내 현장을 점검한 것으로 알려졌다.이날 경로당 개소식에 참석한 한 주민은 “경로당과 마을회관이 이제라도 새롭게 지어져 쉴 공간이 생겨 기쁘고 감사한 마음”이라고 말했다.김정도 의원은 “주민들의 목소리를 제도 개선으로 연결해 실제 변화로 만들어낸 결과”라며 “오랜 시간 불편을 겪으신 어르신들께 쾌적하고 안전한 휴식 공간을 제공해 드릴 수 있게 돼 매우 뜻깊다”라고 말했다.한편, 김 의원은 지난달 초 지산·신평1·2·비산·공단·광평동 선거구에서 재선 도전에 나섰다.구미 민경석 기자