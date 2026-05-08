‘15분 도시 행복통학로’…부산 안전통학로 명칭 최종 선정

세줄 요약 안전통학로 명칭 공모 최우수작 선정

‘15분 도시 행복 통학로’ 이름 확정

시민 제안 2076건 접수와 심사 진행

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시는 학생 중심 보행권 확보를 위한 안전 통학로 조성사업 명칭 공모(3월 23일~4월 5일) 결과 최우수작에 ‘15분 도시 행복 통학로’가 최종 선정됐다고 8일 밝혔다.이번 공모에는 2천76건의 시민 제안이 접수됐다.1차 내부 심사와 2차 심사위원회 심사에서 최우수작에 15분 도시 행복 통학로, 우수작에 15분 안심 통학로, 안심 히어로, 아이로 15, 15분 아이길이 선정됐다.최우수작 15분 도시 행복 통학로는 15분 도시 가치를 담아 안전하고 쾌적한 통학로를 조성하겠다는 의미를 담고 있다.학교까지 걸어서 15분 안에, 아이들의 안전하고 쾌적한 통학길을 만들겠다는 뜻을 담고 있으며, 아이들이 걷는 동안 심리적으로 행복하고 쉼과 배려를 느낄 수 있는 마을 길이라는 의미도 담고 있다. 시민 누구나 직관적이고 기억하기 쉽다는 점도 장점으로 꼽혔다.‘안전 통학로 조성 사업’은 15분 도시 부산의 핵심 가치인 ‘행복 생활권’ 확보를 위한 전략사업이다.부산시는 지난달 27일 착수한 ‘안전 통학로 통합디자인 개발 용역’을 거쳐 안전 통학로 특화 디자인을 마련하고 단계적인 학생 중심의 보행권 확보 계획을 수립할 예정이다.성희엽 부산시 미래혁신부시장은 “학생 통행량이 집중되는 학교 주변 보행권과 안전이 동시에 확보될 수 있도록 단계적인 개선 계획을 마련하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자