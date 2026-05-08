주말 전국 맑고 낮 최고 28도… 일교차·오존 주의

내륙 일교차 15~20도까지 벌어져

이미지 확대 수원 화성과 맑은 하늘 화창한 날씨를 보인 8일 경기 수원시 팔달구 창룡문에서 바라본 하늘이 파란빛을 드러내고 있다. 뉴시스

세줄 요약 주말 전국 대체로 맑은 날씨 이어짐

내륙 중심 낮밤 기온 차 15~20도 확대

일부 지역 오존 농도 높아 주의 필요

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주말인 9~10일 전국이 대체로 맑아 나들이하기 좋은 날씨가 이어지겠다. 다만 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15~20도까지 크게 벌어지고 일부 지역은 오존 농도가 높아져 야외 활동 시 주의가 필요하다.8일 기상청에 따르면 우리나라는 중국 상하이 쪽에서 남해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받는다. 토요일인 9일 아침 최저기온은 4~11도, 낮 최고기온은 20~26도로 예보됐다. 주요 도시별 예상 기온은 서울 10~23도, 인천 10~21도, 대전 8~24도, 광주 6~24도, 대구 9~24도, 부산 11~23도다.일요일인 10일은 기온이 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준까지 오를 예정이다. 아침 최저기온은 6~13도, 낮 최고기온은 21~28도로 예상된다.맑은 날씨가 이어지지만 일교차는 크겠다. 낮에는 햇볕이 강하게 내리쬐며 기온이 오르지만, 밤에는 구름이 적어 지표면의 열이 빠르게 빠져나가 기온이 떨어지기 때문이다.강한 햇볕의 영향으로 높은 오존 농도와 건조한 대기가 예상된다. 9일은 전남과 경남, 10일은 경기·강원영서·충청·전북·전남·경북·경남의 오존 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보일 예정이다. 현재 건조주의보가 내려진 대구·경북남동부를 중심으로 한 경북과 강원동해안은 대기가 건조한 상태이고, 9일부터는 수도권 일부와 충북, 경남 등도 점차 건조해지겠다.손지연 기자