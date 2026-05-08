전북소방, 신규 통역봉사단 추가 위촉…언어 장벽 해결 기대

세줄 요약 신규 통역봉사단 6명 추가 위촉

외국인 119 신고 대응체계 강화

현장 의견 수렴과 개선점 논의

이미지 확대 119통역봉사단 소통 간담회. 전북소방본부 제공

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전북소방본부가 신규 통역봉사단원을 추가 위촉하고 외국인 신고자에 대한 원활한 119 대응체계를 강화했다.전북소방본부는 8일 전북도 가족센터와 함께 ‘119통역봉사단 소통 간담회’를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 외국인 119 신고 증가에 따라 보다 신속하고 정확한 상황 대응체계를 구축하고, 통역봉사단과의 소통을 통해 통역 서비스 품질 향상과 협력체계를 공고히 하기 위해 마련됐다.행사에서는 신규 통역봉사단원 6명에 대한 위촉장 수여를 시작으로 운영 현황 공유, 현장 의견 청취 등이 이뤄졌다.또한 실제 통역 과정에서 발생하는 애로사항과 개선 필요 사항에 대한 의견도 공유하며, 현장 중심의 실질적인 개선 방안도 논의했다.전북소방본부와 도 가족센터는 지난 2023년 업무협약을 체결하고 119 통역 서비스를 공동 운영하고 있다. 서비스는 ‘119 상황실–신고자–통역봉사자’를 연결하는 3자 통화 방식으로 이뤄진다. 현재 14개국 언어, 111명 규모로 운영 중이다.이오숙 전북소방본부장은 “안정적인 공공통역 지원체계를 구축해 외국인 누구나 신속하고 정확한 119 서비스를 받을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.설정욱 기자