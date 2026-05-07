[포토] 무인소방로봇, 소방관과 함께 화재 진압

1 / 10 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

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이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 인명탐색 시연을 위해 이동하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 주행 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 주행 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스

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7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다.연합뉴스