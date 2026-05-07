사회 [포토] 무인소방로봇, 소방관과 함께 화재 진압 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/07/20260507800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-07 14:37 입력 2026-05-07 14:37 1/ 10 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 인명탐색 시연을 위해 이동하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 주행 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 이미지 확대 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 주행 시연을 하고 있다. 2026.5.7 연합뉴스 7일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 무인소방로봇 명명식 및 시연회에서 무인소방로봇 ‘파이로’가 방수 시연을 하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지