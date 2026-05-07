서울 중년, 5명 중 1명은 미혼…소득 높을수록 외로움도 덜 느꼈다

중년 미혼 1인 가구, 10년새 60%에서 80%

관리전문직, 자기 관리 즐기나 연결망 취약

이미지 확대 서울 중년 미혼 가구 세대 구성 서울 중년 미혼 가구 세대 구성

세줄 요약 서울 중년 미혼 비율 20.5%로 증가세

1인 가구 비중 10년 새 80.5%로 확대

고소득일수록 만족도 높고 외로움 낮음

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서울에서 거주하는 중년은 5명 중 1명꼴로 미혼인 것으로 나타났다. 안정적 직업이 있고 소득이 높을수록 1인 가구를 선호하고 삶의 만족도도 높은 것으로 조사됐다.서울시는 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서를 7일 공개했다. 2024년 서울의 40~59세 인구는 274만 299명으로, 서울 거주 내국인의 약 31%에 달했다. 중년 미혼 비율은 2022년 18.3%, 2023년 19.4%, 지난해 20.5%로 증가세를 이어갔다. 특히 남성 미혼 비율은 24.1%로, 여성 16.9%보다 높았다.혼자 사는 중년 미혼도 늘고 있다. 중년 미혼 중 1인 가구 비율은 2015년 61.3%였지만 2025년엔 80.5%로 10년새 19.2% 포인트 급증했다. 같은 기간 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 가구는 33.5%에서 17.7%로 감소했다. 소득이 높은 중년 미혼이 1인 가구로 재편되는 경향이 두드러졌다. 관리전문직과 화이트칼라 직종의 1인 가구 비율은 같은 기간 53.9%에서 66.9%로 늘었다.중년 미혼 1인 가구의 삶은 소득 수준에 따라 달랐다. 관리전문직은 평일(36.1%)이나 주말(47.1%)에도 적극적으로 여가 활동을 즐기고 주 3~4회(34.2%) 운동을 하며 자기 관리에 집중했다. 삶의 만족도가 가장 높은 중년은 월 소득 800만원 이상 미혼 1인 가구(10점 만점에 7.7점)로, 이들은 외로움(2.4점)도 가장 적게 느꼈다. 하지만 이들의 사회적 연결망은 상대적으로 취약했다. 이들의 지역 사회 소속감은 10점 만점에 3.4점으로 기혼 부부 가구(4.3점)보다 낮았다. 40대 남성 미혼 1인 가구는 3.0점으로 최하위권이었다.강옥현 시 디지털도시국장은 “중년 미혼은 예외적 집단이 아닌 서울의 새로운 가구 기준이 되고 있다”며 “사회적 관계를 포괄하는 맞춤형 대응을 하겠다”고 밝혔다.김주연 기자