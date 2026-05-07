교통사고 사상자 가장 많은 5월…고속도로 특별관리 나선 경찰

세줄 요약 5월 고속도로 사고 사상자 급증, 특별관리계획 시행

행락지 인근 9개 노선 암행순찰차 확대 배치

안전띠·과속·지정차로 위반 집중 단속 강화

이미지 확대 경찰청 전경. 서울신문 DB

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경찰이 5월 한 달간 고속도로 교통사고 예방을 위해 암행순찰차를 대폭 늘리는 등 집중 단속에 나선다.경찰청은 이달 말까지 ‘고속도로 특별관리계획’을 시행하고 행락지 인근 주요 9개 노선에 암행순찰차를 대폭 확대 배치한다고 7일 밝혔다. 안전띠 미착용과 지정차로 위반, 과속 등 주요 법규 위반 행위를 집중 단속하고 사고 취약 시간대 예방 순찰도 강화할 방침이다.단속 강화 배경은 5월 교통사고 사상자 급증이다. 경찰청에 따르면 최근 3년간 5월 고속도로 사상자는 평균 973명으로, 1~4월 평균(845명)보다 15.1% 많다. 시간대별로는 오후 4~6시 사고가 206건(15.2%)으로 가장 많았다. 이어 오전 10시~낮 12시와 오후 2~4시가 각각 171건(12.6%)으로 뒤를 이었다. 노선별로는 경부고속도로가 276건으로 사고 비중이 가장 높았고, 수도권제1순환고속도로는 174건으로 집계됐다. 차종별로는 승용차(849건)가 가장 많았고, 화물차(330건)·승합차(75건) 순이었다.경찰은 지난 1일부터 5일까지 연휴 기간 시범적으로 특별관리계획을 운영한 결과 교통법규 위반 2384건을 적발했다. 이 기간 교통사고는 20건으로, 지난해 같은 기간보다 하루 평균 기준 77.1% 줄었다.경찰은 암행순찰차 외에도 차량 탑재형 단속 장비와 가변형 전광판 등을 활용해 실시간 정체 구간 안내와 우회도로 유도 등 교통 관리도 병행한다는 방침이다. 만약 정체가 심화될 경우 가변차로 운영도 실시한다.이서영 경찰청 생활안전교통국장 직무대행은 “가정의 달을 맞아 고속도로를 안전하게 이용할 수 있도록 경찰 역시 최선을 다하겠다”며 “운전자나 탑승자도 안전띠 착용과 졸음운전 예방 등 안전운전 습관을 생활화해 달라”고 당부했다.임태환 기자