임업진흥원-한농대, ‘미래 임업’ 이끌 청년 키운다

세줄 요약 한국임업진흥원-한농대, 청년 임업 교육 협력

산림·조경학과 재학생 대상 실무형 과정 운영

청년 임업인 양성으로 고령화·인력난 대응

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한국임업진흥원이 미래 임업을 이끌 청년 인재 양성을 위해 한국농수산대학교와 손을 잡았다. 산림·조경학과 재학생을 대상으로 한 ‘청년 임업 입문 교육’을 통해 임업 진입 장벽을 낮추겠다는 취지다.이번 교육은 상·하반기로 나뉘어 진행된다고 7일 밝혔다. 상반기 교육은 오는 12일부터 26일까지 매주 화요일 총 3회 실시된다. 단순 이론을 넘어 현장 실무를 체득할 수 있는 커리큘럼이 특징이다.주요 교육 내용은 ▲임업 지원사업 및 유망 소득작물 재배기술 ▲임업법인 창업 및 경영 실무 ▲시장분석 및 판로 개척(마케팅) ▲스마트 임업 현장 견학 등으로 구성됐다. 청년들이 임업을 하나의 ‘비즈니스 모델’로 이해하고 실제 경영 감각을 익히는 데 초점을 맞췄다.진흥원은 임가 인구 감소와 고령화 문제의 해법을 ‘청년 임업인 양성’에서 찾고 있다. 앞으로도 청년층의 임업 참여를 독려하기 위해 교육과 교류의 장을 지속적으로 넓혀갈 방침이다.최무열 한국임업진흥원장은 “청년들이 임업 현장을 직접 경험하며 가능성을 발견하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “한국농수산대학교와의 협업을 통해 청년들이 미래 임업의 주축으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.박영주 기자