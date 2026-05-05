하천서 물놀이하던 어린이가 폭발물 발견…“구소련 76㎜ 고폭탄”

세줄 요약 하천 물놀이 중 어린이들 폭발물 의심 물체 발견

군 EOD 출동해 구소련 76㎜ 고폭탄 확인

6·25전쟁 사용 추정, 대공 혐의점 없음

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

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대구 군위군 하천에서 6·25전쟁 당시 사용된 것으로 추정되는 포탄이 발견됐다.5일 경찰 등에 따르면 이날 오후 2시 35분쯤 군위군 효령면 고곡리 사창천 마사교 하류 50ｍ 지점에서 폭발물로 의심되는 물체를 발견했다는 신고가 접수됐다.당시 하천에서 물놀이하던 어린이들이 폭발물로 의심되는 물체를 발견한 것으로 알려졌다.현장에는 군 폭발물처리반(EOD) 등이 출동했으며, 조사 결과 폭발물은 구소련 76㎜ 고폭탄인 것으로 나타났다.군 조사 결과 대공 혐의점은 없는 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “폭발물은 6·25전쟁 때 사용한 것으로 추정되며 군에서 회수해 갔다”고 말했다.윤예림 기자