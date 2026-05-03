대전 백화점서 여직원에게 흉기 휘두른 40대 남성 ‘구속’

세줄 요약 대전 백화점 식당가서 흉기 난동 발생

40대 남성 직원, 여성 직원 여러 차례 찔러

피해자 생명 지장 없고 피의자 구속 수사

이미지 확대 대전 백화점서 발생한 흉기 난동 현장. 연합뉴스

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도심 백화점에서 20대 여성 직원에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 40대 남성 직원이 구속됐다.대전 둔산경찰서는 살인미수 혐의로 A씨를 구속 수사 중이라고 3일 밝혔다.A씨는 지난달 30일 오후 5시 55분쯤 대전 서구 둔산동 한 백화점 지하 2층 식당가에서 인근 입점 업체 여성 직원을 흉기로 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있다.두 사람은 해당 백화점 지하 2층 식당가에 입점한 각각 다른 점포에서 근무하는 직원들로 이날 마주치게 되자 말다툼을 한 것으로 조사됐다.그는 근무지로 돌아와 흉기를 들고 여성이 일하는 점포에 찾아가 흉기를 휘둘렀다.범행 후 백화점 보안요원에게 제압된 A씨는 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다.신체 곳곳을 찔린 여성 직원은 현재 병원 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 상태로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 두 사람의 관계, 동기 등 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.대전 박승기 기자