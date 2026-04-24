경북도, 흩어진 마을 정책 하나로 모은다…“통합관리체계 구축”

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도가 유사한 성격임에도 관리 주체가 분산된 사업에 대해 통합관리체계를 구축한다.도는 부처·부서·사업별로 분산 추진돼 진행하고 있는 각종 ‘마을 정책’을 통합·관리하는 경북형 모델을 발굴하기 위한 ‘마을 정책 통합 관리 및 재편 방안 연구용역’에 돌입한다고 24일 밝혔다.용역은 다양한 마을 사업을 종합적으로 관리할 컨트롤타워를 구축해 개별 추진되던 마을 사업의 비효율성을 없애기 위해 진행한다. 정책 간 연계 부족과 유사·중복 사업 등 구조적 문제를 해결해 시너지 효과를 내기 위해서다.우선 도에서 추진 중인 마을 관련 사업 전반에 대한 표본조사를 실시해 정책 범위와 분류 기준을 재정립한다. 단절된 사업 구조에서 벗어나 정주 여건, 일자리, 생활 서비스, 공동체 활동이 유기적으로 결합된 ‘경북형 통합관리체계’를 설계할 방침이다.주요 과업은 ▲표본조사 및 사업별 재원 구조·추진 성과 등 통합 기초자료(DB) 구축 ▲기능별 분류체계 정립 ▲부서 간 협업 및 통합 관리 체계(거버넌스) 마련 ▲기존 사업의 기능 확대 및 연계형 재편 모델 도출 등이다.지역 특성을 반영한 ‘경북형 신규 선도 마을 모델’ 발굴을 통해 지방소멸 위기 극복을 위한 실행 전략도 구체화할 방침이다. 또한 전국적으로 확산 가능한 국가 정책 모델로 제도화해 나갈 계획이다.경북도 관계자는 “마을 정책이 개별 지원을 넘어 정책 패키지로 전환되도록 용역을 진행할 것”이라며 “지역 여건을 반영한 혁신적인 마을 모델을 도출해 효율적이고 체계적인 표준 모델을 만들겠다”고 했다.안동 김형엽 기자