포항 시민단체 “의료폐기물 소각장 건설 중단해야”…인허가 비리 의혹 제기

이미지 확대 정침귀 포항환경운동엽합 사무국장이 15일 포항시청에서 기자회견을 열고 발언 중이다. 김형엽 기자

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경북 포항시 청하면 주민 대다수가 반대한 의료폐기물 소각장 건설이 행정소송 끝에 진행되는 가운데 지역 시민단체가 인허가 비리 의혹을 제기했다.포항환경운동연합은 15일 포항시청에서 기자회견을 열고 “지역 환경과 주민에 중대한 영향을 미칠 수 있는 시설이 충분한 설명과 동의 없이 강행되고 있다”며 “의료폐기물 소각장 건설을 즉각 중단하라”고 촉구했다.이들은 “포항시는 과거 부정적 판단을 뒤집고 행정소송 패소 이후 신속한 허가를 내줬다”며 “갑작스러운 행정의 태도 변화 배후에는 전직 공무원과 지역 정치인, 언론사 등 인적 유착 의혹이 있다”고 주장했다.또한 “소각장 인허가 전 과정과 행정소송 판결 내용을 투명하게 공개하고, 해당 사업 현장에 관여하고 있는 전직 공무원들의 공직자윤리법 위반 여부를 조사해야 한다”며 “국민권익위원회 조사와 감사원 감사 등 가능한 수단을 동원해 의혹의 실체를 밝힐 것”이라고 강조했다.지난 2021년 환경부 허가를 통해 추진된 청하 의료폐기물 소각장 건립은 관련 사업 계획이 알려지가 주민 4700여명 중 4161명이 반대 서명에 참여하는 등 반대 여론이 압도적이었다. 포항시는 도시관리계획 결정을 불허하며 제동을 걸었지만, 행정소송에 최종 패소하면서 현재 공사가 진행 중이다.포항 김형엽 기자