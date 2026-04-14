울산 조선업 디지털 전환 인재 2000명 양성

울산시, 산업통상부 주관 공모사업 선정돼 5년간 300억원 투입

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울산시가 지역 조선산업의 디지털 전환을 이끌 인재 양성을 위한 실증형 교육 거점을 구축한다.시는 산업통상자원부 주관 ‘조선산업 핵심 인재 디지털 양성 기반 구축 사업’ 공모에 선정됐다고 14일 밝혔다.이에 시는 올해부터 2030년까지 5년간 울산정보산업진흥원, 울산대학교와 협력해 조선업 디지털 전환을 위한 인재 교육 거점을 조성하는 사업을 추진한다. 사업비는 국비 200억원을 포함한 총 300억원이다.시는 인공지능(AI)과 데이터 중심의 신기술 영역으로 급변하는 조선업 패러다임에 맞춰 현장에 즉시 투입할 수 있는 실무형 인재 2000명을 양성할 계획이다.이를 위해 울산정보산업진흥원 선박통합데이터센터, 울산대 조선해양공학관 등 인프라를 활용해 최첨단 실증형 교육 거점을 조성한다. 교육 거점에서는 확장 현실(XR) 시뮬레이터, 산업용 협동 로봇, 디지털 트윈 등 첨단 기술을 집약한 실증 기반을 구축해 구직자와 재직자를 아우르는 맞춤형 융합 교육을 진행한다.또 고가 장비를 구축하기 어려운 중소기업을 위해 개방형 연구실(오픈랩)을 제공, 대기업과 중소기업 간 디지털 양극화를 완화한다.시는 이번 사업이 고숙련 인재를 적기 공급해 외국 인력 의존도를 낮추고, 내국인 중심의 기술 생태계를 복원할 계기가 될 것으로 기대한다. 시 관계자는 “이번 사업은 조선산업의 노동집약적 구조를 기술·데이터 중심 산업으로 이동하는 전환점이 될 것”이라며 “울산을 대한민국 조선 디지털 인재 양성 거점으로 육성해 세계 시장에서 초격차 경쟁력을 확보하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자