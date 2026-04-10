日 외교청서 독도 억지 주장에…경북도, 즉각 철회 촉구 반발

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공

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경북도가 일본 정부의 억지 영유권 주장에 대해 강력히 항의했다.도는 일본 외무성이 발표한 외교청서에서 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 반복하고 대한민국의 정당한 주권 행사를 부정한 데 대해 강력히 항의한다며 즉각적인 철회를 10일 촉구했다.이날 황명석 경북지사 권한대행 행정부지사 명의의 규탄 성명에서 “독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토이며, 경북도가 관할·관리하고 있는 영토”라고 분명한 입장을 밝혔다.이어 “경북도는 독도 수호의 최일선 지방정부로서 도민과 함께 독도의 평화적 관리와 실효적 지배를 더욱 공고히 하고, 어떠한 도발에도 단호히 대응해 나갈 것임을 분명히 밝힌다”며 “일본 정부는 독도에 대한 일체의 부당한 주장을 즉각 중단하고, 갈등을 넘어 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 미래지향적 협력 관계와 교류 확대에 앞장설 것을 촉구한다”고 강조했다.일본이 이날 공개한 2026년 판 외교청서는 한국에 대해 협력해야 할 중요한 이웃 나라라면서도 “독도는 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라는 억지 주장을 반복했다.도는 독도 방문 활성화, 도서민 및 군장병 가족 여객운임 지원, 해양환경 관리 등을 통해 실효적 지배를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.안동 김형엽 기자