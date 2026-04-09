[포토] ‘미쓰비시중공업 관계자 못 만난’ 강제동원 피해자와 유족

1 / 7 이미지 확대 미쓰비시중공업 관계자 못 만난 강제동원 피해자와 유족 일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니와 고 정창희 씨 차남인 정종오 씨(왼쪽)가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업을 방문했으나 관계자를 만나지 못한 채 건물을 나오고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 도쿄 미쓰비시중공업 앞에서 항의하는 정신영 할머니 일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 앞에서 사죄를 요구하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 도쿄 미쓰비시중공업 앞에서 항의하는 정신영 할머니 일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 앞에서 사죄를 요구하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 일본 미쓰비시중공업에 사죄 촉구하는 강제징용 피해자 유족 일제 강제동원 피해자인 고 정창희 씨 차남인 정종오 씨가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 앞에서 사죄와 배상을 촉구하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 미쓰비시중공업에 강제징용 사죄 호소하는 야노 히데키 사무국장 일제 강제동원 문제 해결을 촉구하는 시민단체의 야노 히데키 사무국장이 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 앞에서 한국인 피해자, 유족과 함께 미쓰비시 측에 사죄와 배상을 요구하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 일본 미쓰비시중공업에 사죄 촉구하는 강제징용 피해자 유족 일제 강제동원 피해자인 고 정창희 씨 차남인 정종오 씨가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 앞에서 사죄와 배상을 촉구하고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

이미지 확대 미쓰비시중공업 관계자 만나러 가는 강제동원 피해자와 유족일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니와 고 정창희 씨 차남인 정종오 씨(오른쪽)가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업 관계자를 만나기 위해 건물 내부로 들어가고 있다. 2026.4.9 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일제 강제동원 피해자인 정신영(96) 할머니와 고 정창희 씨 차남인 정종오(왼쪽)씨가 9일 도쿄 지요다구 미쓰비시중공업을 방문했으나 관계자를 만나지 못한 채 건물을 나오고 있다.온라인뉴스부