검찰 ‘대구 캐리어 시신’ 조재복 전담수사팀 구성

이미지 확대 대구 ‘캐리어 사건’ 피의자 조재복의 신상이 공개됐다. 대구경찰청 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구 ‘여행용 가방 시신’ 사건과 관련해 검찰이 9일 전담수사팀을 구성하고 본격적인 수사에 나섰다.대구지검은 이날 오전 대구 북부경찰서로부터 존속살해·시체유기·상해·감금 혐의를 받는 조재복(26)과 시체유기 혐의를 받는 아내 최모(26)씨에 대한 사건을 송치받고 강력전담 부장검사를 팀장으로 한 전담수사팀을 꾸렸다.검찰은 이번 사건에서 존속살해뿐 아니라 가정폭력 정황도 포착된 만큼 전담수사팀에 강력범죄 전담부 검사 2명, 수사관 4명 외에도 여성아동범죄 조사부 검사 1명과 수사관 2명을 함께 참여토록 했다. 사건의 실체를 다각도로 살펴보겠다는 취지다.대구지검 관계자는 “이 사건 피의자인 피해자의 사위 조재복과 공범인 딸에 관한 사건을 송치받고 수사에 착수했다”며 “엄정한 보완 수사를 진행해 사건 전모를 명확히 규명하겠다”고 말했다.대구 민경석 기자