[포토] 봄비와 함께 쏟아진 ‘우박’

1 / 6 이미지 확대 6일 오후 국내 대표 배 주산지인 전남 나주시 배 과수원 일대에 우박이 떨어져 이제 막 배꽃 개화가 시작된 농가에 피해가 우려된다. 2026.4.6

연합뉴스

이미지 확대 6일 오후 국내 대표 배 주산지인 전남 나주시 배 과수원 일대에 우박이 떨어져 이제 막 배꽃 개화가 시작된 농가에 피해가 우려된다. 2026.4.6

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이미지 확대 6일 오후 국내 대표 배 주산지인 전남 나주시 배 과수원 일대에 우박이 떨어져 이제 막 배꽃 개화가 시작된 농가에 피해가 우려된다. 2026.4.6

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이미지 확대 서해상에서 발달한 기압골 영향으로 광주?전남 지역에 6일 우박이 내렸다.

광주지방기상청에 따르면 이날 낮부터 광주와 전남 지역에는 시간당 1㎜의 비와 함께 우박이 쏟아졌다.

사진은 광주지방기상청이 제공한 직경 1.2cm 우박 모습. 2026.4.6

광주지방기상청 제공

이미지 확대 6일 오후 2시 10분께 광주 서구 상무중앙로에 우박을 동반한 소나기가 내리고 있다. 2026.4.6

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이미지 확대 6일 오후 ‘2026년 대구시 기능경기대회’가 열리는 대구 북구 대구공업고에 봄비와 우박이 요란하게 내리고 있다. 2026.4.6

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봄철 개화기를 맞은 전남 나주 배 주산지에 우박이 쏟아져 농가 피해가 우려된다.6일 나주시 등에 따르면 이날 오후 나주시 노안면 등의 배 과수농가에 굵은 우박이 떨어졌다.평년보다 배꽃 개화가 일주일가량 빨라지면서 20%가량 피어난 배꽃 중 일부가 우박과 바람에 손상된 것으로 파악됐다.통상 4월 중순부터 본격화하는 배꽃 수정 시기는 배의 수확량과 품질을 결정하는 가장 중요한 단계로 꼽힌다.꽃의 암술머리나 꽃잎이 손상되면 벌의 접근과 수정이 이뤄지기 어려워 이 시기에 비가 많이 내리거나 기온이 낮으면 수정률이 떨어지기 때문이다.배꽃은 한 꽃눈에서 5∼8개의 꽃이 한 묶음처럼 피는데 처음 피는 꽃보다는 3∼5번째 피어나는 꽃에서 수정하는 것을 더 선호하는 것으로 알려졌다.그러나 꽃이 일찍 피어 전날부터 수정을 시작한 농가도 일부 있어 추후 수확에 영향을 줄 수 있다는 우려가 나온다.기상청에 따르면 이날 강수대가 빠르게 지나가면서 광주·전남 일부 지역에 산발적으로 시간당 1.00㎜의 비와 함께 우박이 쏟아졌다.나주의 강수량은 이날 오후 4시를 기해 5.50㎜를 기록했으며 광주·전남 전체적으로는 1∼10㎜의 비가 내렸다.기상청은 이날 오후 전남 동부권을 중심으로 약한 비가 더 내린 뒤 그쳤다가 오는 9∼10일 광주·전남 대부분 지역에 다시 비가 내릴 것으로 예상했다.나주시 관계자는 “이번 비가 끝나고 꽃이 올라오면 본격적으로 수정을 시작하는 농가가 늘어날 것”이라며 “이른 수정을 하거나 우박으로 인한 나무 손상을 우려하는 농가들이 있어 현장을 확인하고 있다”고 밝혔다.온라인뉴스부