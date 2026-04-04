[포토] 비와 벚꽃

1 / 10 이미지 확대 벚꽃 엔딩 4일 강원 양양군 양양읍 송암리 일원을 시민들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 이곳에서는 이날부터 오는 5일까지 ‘2026 양양 남대천 벚꽃축제’가 열린다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 벚꽃 만개 4일 벚꽃 축제가 열리고 있는 강원 양양군 양양읍 송암리 한 벚나무에 벚꽃이 활짝 펴 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 비 와도 좋아 4일 벚꽃 축제가 열리고 있는 강원 양양군 양양읍 송암리 일원을 시민과 관광객들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 비 와도 좋아 4일 벚꽃 축제가 열리고 있는 강원 양양군 양양읍 송암리 일원을 시민과 관광객들이 우산을 쓰고 걷고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 꽃이 피면 사랑하자 4일 강원 양양군 양양읍 송암리 한 벚나무에 ‘꽃이 피면 사랑하자’는 글귀가 적혀 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 봄기운 가득한 춘천 봄기운이 완연한 4일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길에서 상춘객들이 휴일을 즐기고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 봄기운 가득한 춘천 봄기운이 완연한 4일 강원 춘천시 공지천 벚꽃길에서 상춘객들이 휴일을 즐기고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 거센 봄비에 살아 남은 벚꽃 봄비가 내리고 그친 4일 오후 부산 온천천 산책로 일대 벚꽃이 비가 그치고 분홍빛 자태를 뽐내고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 활짝 핀 제주 삼성혈 왕벚꽃과 관광객들 청명을 하루 앞둔 4일 오전 제주시 삼성혈을 찾은 관광객들이 화사하게 핀 왕벚꽃 아래서 기념사진을 찍고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

이미지 확대 왕벚꽃 활짝 핀 제주 삼성혈의 봄청명을 하루 앞둔 4일 오전 제주시 삼성혈에 왕벚꽃이 활짝 피어 아름다운 경관을 뽐내고 있다. 2026.4.4 연합뉴스

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4일 강원 양양군 양양읍 송암리 일원을 시민들이 우산을 쓰고 걷고 있다.이곳에서는 이날부터 오는 5일까지 ‘2026 양양 남대천 벚꽃축제’가 열린다.온라인뉴스부