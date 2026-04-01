“뉴욕행 유류할증료만 100만원”… 항공 대란에 비행기표 전쟁

무더기 운항 취소에 여행객 불편

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2026-04-01 8면

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중동 정세 불안에 고유가·고환율 국면이 장기화하면서 항공 대란이 심화하자 시민들의 혼란도 커지고 있다. 원가 부담 증가로 항공사들이 노선 운항을 없애면서 여행 취소가 속출하고, 유류할증료가 조금이라도 쌀 때 비행기표를 구하려는 시민들로 문의 전화는 북새통이다.31일 항공업계에 따르면 오는 5월 발권되는 항공권의 유류할증료는 역대 최고를 기록할 전망이다. 4월 유류할증료 기준(2월 16일~3월 15일 싱가포르 항공유 평균값)이 1갤런당 326.71센트로 총 33단계 중 18단계로 3월(6단계)보다 12단계나 뛰었는데, 5월 유류할증료는 아예 최고인 33단계로 책정될 것이라는 전망까지 나온다.대한항공의 인천-뉴욕 왕복 기준 유류 할증료는 3월 발권 기준 19만 8000원에서 4월에는 60만 6000원으로 3배로 인상된 상황인데, 33단계로 책정된다면 5월에는 최대 100만원까지 부과될 수 있다.비행기를 타는 날짜가 한여름 성수기여도 3월 31일까지 결제를 완료하면 인상 전 가격인 6단계 요금을 적용받을 수 있다. 단 하루 차이로 4월 1일에 결제하면 3배나 높은 할증료를 고스란히 부담해야 한다. 가족 단위 왕복 여행이라면 적지 않은 부담이다.실제 3월 마지막날인 이날 비행기 티켓을 미리 끊는 ‘선발권’이 이어졌다. 저비용항공사(LCC)의 일부 예약 사이트에는 평소보다 많은 접속자가 몰리며 일시적인 지연 현상이 발생하기도 했다. 항공사 관계자는 “유류할증료가 오를 게 확실시 되다보니 올해 5월이나 6월에는 일부 노선의 예약률이 오른 상황”이라며 “오늘(31일)까지 발권을 서두르려는 고객들 문의가 많았다”고 설명했다. 아시아나 항공은 최근 공지에서 마일리지 항공권을 포함한 모든 유·무상 항공권에 유류할증료가 붙는다는 점을 분명히 했다.항공권 가격 폭등에 고환율이 겹치면서 해외 여행을 취소하는 경우도 적지 않다. 직장인 김모(34)씨는 “5월 황금연휴에 해외여행을 계획했는데 항공권 가격과 환율을 보고 포기했다”고 말했다.국내외 항공사들은 “비행기를 띄울수록 적자”라며 항공편 운항을 줄이고 있다. LCC 5곳이 국제선 운항을 축소한 데 이어, 아시아나 항공도 대형항공사로는 처음으로 하얼빈, 프놈펜 등 중·단거리 국제선 4개 노선에서 왕복 14편을 취소했다. 베트남의 한 저비용항공사가 4월 베트남을 오가는 운항편을 대거 취소하면서 여행객 불편이 빚어지기도 했다. 여행업계 관계자는 “항공사들이 운항을 취소하면서 미리 예약한 고객들에게 대체 항공편과 그에 따른 비용, 스케줄 변화를 안내하느라 업무가 마비될 지경”이라고 토로했다.국제 유가가 고공행진을 이어가면서 항공 대란은 당분간 계속될 전망이다. 이날 대한항공과 에어부산 등이 비상경영을 선언하면서 비상경영을 시작한 국내 항공사는 총 6곳으로 늘었다.김지예 기자