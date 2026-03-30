‘봄철 대형 산불 예방’… 울산 대응단계 간소화·기반시설 확충

이미지 확대 울산 산불 진화. 서울신문DB

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울산시가 봄철 대형산불 예방에 본격적으로 나섰다.시는 30일 시청 본관에서 ‘2026년 봄철 대형산불 대비 관계기관 대책회의’를 개최한다.이번 회의는 지난해 울주군에서 발생한 대형 산불을 계기로 산불 예방 및 진화 대책을 점검하고 유관기관과의 협력체계를 강화하고자 마련됐다.시는 올해부터 산불 대응력을 높이기 위해 대응 단계를 기존 4단계에서 3단계로 간소화한다. 초기 산불이라도 대형화 우려가 있으면 중앙정부와 공동 대응한다. 또 진화 헬기 계류장과 산불진화대, 진화 장비 등을 효율적으로 운영하기 위해 내년까지 산림재난 대응센터를 만든다.대형 스프링클러 형태의 소화 시설을 기존 3곳에서 5곳으로 늘리는 등 주요 시설 보호 장비도 확충한다. 시 관계자는 “초기 대응부터 강력한 진화 체계를 가동해 대형 산불 확산을 차단하겠다”며 “대형 산불 발생 시 신속한 주민 대피체계를 구축하고 유관기관과 협력을 강화해 시민 안전을 최우선으로 하는 대응체계를 마련하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자