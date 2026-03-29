아동 ‘하루 1200명’ 야간 돌봄…앞으로 ‘1522-1318’로도 이용 안내

두 달간 4만 7000여명 야간 돌봄 이용

30일부터 대표 전화번호 눌러도 이용 안내

이미지 확대 보건복지부가 야간 돌봄 사업을 이용한 아동이 두 달간 4만 7000명이라고 29일 밝혔다. 사진은 한 학부모가 자녀의 등교를 동행하고 있는 모습. 기사 내용과 관련 없음. 연합뉴스

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오후 8시 이후 야간에 정부 돌봄 사업을 이용한 아동이 하루 평균 1273명인 것으로 나타났다. 정부는 긴급 돌봄 체계를 강화하기 위해 30일부터 전국 어디서나 돌봄 안내를 받을 수 있는 대표 전화번호 ‘1522-1318’을 개설한다.보건복지부는 아동 야간 돌봄 사업을 올해 1월 5일 도입한 후 두 달간 아동 4만 7084명이 이용했다고 29일 밝혔다. 주간에 센터를 이용하는 아동이 연장하는 경우가 97.8%(4만 6068명)였으나 긴급하게 이용한 경우도 1016명이었다.야간 돌봄 사업은 전국 5500여곳 마을돌봄시설 중 343곳에서 운영되고 있다. 2시간 전까지 신청하면 누구나 오후 10시 또는 밤 12시까지 6~12세 아이를 맡길 수 있다.지난해 6월과 7월 아파트 화재로 인한 아동 사망 사건이 발생하자 도입된 범부처 대책의 일환이다.복지부는 30일부턴 전국 대표 전화번호(1522-1318)를 개설해 누구나 전화하면 가까운 이용 가능 센터를 안내받을 수 있도록 한다. 야간 연장돌봄 참여센터 343곳의 위치와 이용 방법 등은 ‘아동권리보장원’ 누리집에서 확인할 수 있다.세종 김우진 기자