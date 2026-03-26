이범석 청주시장 국힘 공천 컷오프…서승우·손인석·이욱희 3인 경선

이미지 확대 이범석 청주시장.

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김영환 충북지사에 이어 이범석 청주시장도 국민의힘 공천에서 배제됐다.국민의힘 중앙당 공천관리위원회(공관위)는 26일 청주시장 선거 경선 후보로 서승우 전 충북도 행정부지사, 손인석 전 충북도 정무특보, 이욱희 전 충북도의원을 확정했다.이들과 함께 공천을 신청한 이 시장은 배제(컷오프)됐다. 배제 사유는 아직 알려지지 않았다.지역에선 14명이 숨진 청주 오송 지하차도 참사와 관련해 중대재해처벌법 위반(시민재해치사) 혐의로 기소된 이 시장의 사법리스크가 작용한 것 아니냐는 분석이 나온다.공관위는 “(서류·면접) 심사 결과와 지역별 특성을 종합적으로 논의해 경선 대상을 결정했다”며 “혁신적이고 투명한 공천 기조를 흔들림 없이 이어나갈 것”이라고 밝혔다.경선 일정 등 세부 사항은 추후 공고될 예정이다.청주 남인우 기자