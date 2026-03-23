20년 사실혼 관계 여성 살해한 60대 구속… 분리 조치 이틀 후 범행

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경기 부천시에서 50대 사실혼 관계 여성을 살해한 60대 남성이 붙잡혔다. 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 60대 남성 A씨를 구속했다고 23일 밝혔다.A씨는 지난 20일 오후 5시쯤 부천 오정구의 한 다가구주택에서 50대 여성 B씨를 둔기로 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.A씨는 B씨와 말다툼을 벌이다가 집 안에 있던 둔기로 범행을 저지른 것으로 조사됐다. B씨는 머리를 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.A씨는 범행 이후 112에 연락해 자수했고, 현장에서 경찰에 검거됐다.20여년 동안 사실혼 관계였던 이들은 지난 18일에도 같은 장소에서 금전 문제 등으로 말다툼을 벌인 것으로 파악됐다. 경찰은 당시 즉각적인 폭력이나 위협은 없었던 보고 B씨의 요청에 따라 A씨를 주거지 밖으로 분리 조치한 바 있다.경찰 관계자는 “A씨가 혐의를 인정하고 있으며 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다”고 말했다.강남주 기자