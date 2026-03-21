[속보] 대전 안전공업 화재 10명 사망 확인…“남은 4명 수색 중”

이미지 확대 대전 안전공업서 밤샘 수색·조사 경찰과 소방 당국이 21일 오전 1시께 불이 난 대전 대덕구 자동차부품 제조 공장인 안전공업 내부에서 인명 수색작업과 화재 조사를 벌이고 있다. 2026.3.21 연합뉴스

이미지 확대 연기 내뿜는 화재 현장 20일 오후 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이나 소방 당국이 진화에 나서고 있다. 2026.3.20 연합뉴스

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대전 대덕구 안전공업 화재 현장에서 연락 두절됐던 14명 중 10명의 사망이 확인됐다.21일 소방청 등에 따르면 당국은 이날 0시 20분부터 공장 3층에서 신원 미상의 시신 9구를 잇달아 발견했다.이들 모두 공장 3층 헬스장으로 추정되는 곳에서 발견됐다.경찰과 소방 당국은 시신을 병원으로 이송 후 지문 확인, 유전자(DNA) 검사 등 신원확인 절차에 돌입하는 한편, 아직 구조되지 못한 4명에 대해서도 수색 작업을 벌이고 있다.앞서 당국은 전날 오후 11시 3분 2층 휴게실 입구에서 신원 미상의 남성 1명을 발견했다.이 남성은 현장에서 사망 판정을 받은 뒤 인근 병원으로 옮겨졌다.이 불로 현재까지 10명이 사망했고 4명이 실종 상태이며 59명이 중경상을 입었다.권윤희 기자