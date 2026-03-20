고창 ‘테마가 있는 서해랑길’ 코리아둘레길로 키운다

이미지 확대 고창문화관광재단은 고창을 관통하는 서해랑길에 대한 ‘2026년 코리아둘레길’ 사업을 추진한다. 고창군 제공

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전북 고창 서해랑길이 국내 대표 둘레길이 된다.고창문화관광재단은 고창을 관통하는 서해랑길 41~43코스에 대한 ‘2026년 코리아둘레길’ 사업을 본격적으로 추진한다고 20일 밝혔다.고창은 지난해 문화체육관광부와 한국관광공사로부터 서해랑길 권역 중 유일하게 ‘우수 지자체’로 선정됐다.해당 구간은 세계자연유산인 고창 갯벌과 천년 고찰 선운사, 질마재길을 잇는 총 52.1km의 구간이다.유네스코가 인정한 7가지 보물을 간직한 고창의 매력을 가장 가까이서 느낄 수 있는 걷기 여행길로 손꼽힌다.재단은 이번 사업을 통해 ▲AIoT 기반 쉼터의 지역주민 거점 공간화 ▲외국인 및 지역주민 대상 생애주기별 맞춤형 걷기 프로그램 ▲유관기관과 연계한 “테마가 있는 서해랑길” 기획 및 운영 ▲지역 축제 등과 연계한 코리아둘레길 홍보 등을 추진한다.재단 관계자는 “코리아둘레길은 고창을 대표하는 핵심 관광 자원”이라며 “지난해의 우수한 성과를 동력 삼아 올해도 다채로운 사업을 선보이겠다”고 밝혔다.설정욱 기자