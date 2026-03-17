울산 반구천 세계암각화센터 추진 본격화

울산시, 490억원 들여 지상 2층 규모… 2029년 착공·2030년 준공 목표

이미지 확대 울산 반구대 암각화 전경. 서울신문DB

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울산 ‘반구천 세계암각화센터’ 건립이 본격적으로 추진된다.울산시는 최근 국가유산청이 반구천 세계암각화센터 건립사업 계획의 적정성과 실현 가능성을 재검토하는 용역에 착수했다고 17일 밝혔다.이번 용역은 2022년 수립된 기본계획을 바탕으로 경제성 분석(B/C)뿐 아니라 세계유산 등재 이후 변화된 여건과 유네스코 권고사항 이행 방안 등을 종합적으로 검토한다. 특히 센터의 보존·연구 기능과 지역 공동체의 역할, 디지털 아카이브 구축 등 운영 전반까지 따져보게 된다.시는 타당성 조사 결과를 토대로 국비 설계비를 확보하고 올해 연말 기본 및 실시설계에 들어간다는 구상이다. 시는 또 다음 달 지방재정 중앙투자심사를 신청하는 등 후속 절차에 속도를 내 2029년 착공, 2030년 준공을 목표로 하고 있다.반구천 세계암각화센터는 총사업비 490억원을 들여 울산 울주군 두동면에 지하 1층, 지상 2층 규모로 조성된다. 앞으로 울산의 역사와 문화를 대표하는 거점이자 세계유산 활용의 핵심 기반이 될 전망이다. 시 관계자는 “반구천 세계암각화센터가 울산을 대표하는 역사·문화·관광 거점이 될 수 있도록 후속 절차를 속도감 있게 밟아가겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자