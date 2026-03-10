한국자살예방협회 회장에 백종우 경희대 교수

이미지 확대 백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수

경희대병원 제공

백종우(56) 경희대학교병원 정신건강의학과 교수가 한국자살예방협회 신임 회장으로 취임했다. 경희대병원은 백 교수가 이달부터 2년 임기의 회장직을 수행한다고 10일 밝혔다.백 신임 회장은 중앙자살예방센터장, 한국트라우마스트레스학회장 등을 역임하며 국내 자살 예방 정책의 기틀을 닦아온 전문가다. 현재 국회 자살예방포럼 운영위원과 대한신경정신의학회 정책연구소장을 맡고 있다. 백 회장은 취임 소감에서 “자살 유가족을 비롯해 다양한 주체들과 협력해 위기를 희망으로 연결하도록 노력하겠다”고 밝혔다.2004년 창립된 한국자살예방협회는 자살예방법 제정 과정에 참여했으며, 한국형 자살 예방 프로그램 개발과 인식 개선 교육 등을 통해 자살 예방 정책 확산에 힘쓰고 있다.이현정 기자