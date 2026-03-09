[포토] ‘봄이 활짝’ 광양 매화마을

1 / 6 이미지 확대 9일 전남 광양시 다압면 매화마을에서 상춘객들이 꽃놀이를 즐기고 있다. 2026.3.9

연합뉴스

봄의 시작을 알리는 전남 광양 매화축제가 오는 13일 개막해 흐드러진 매화의 매력을 선사한다.9일 광양시에 따르면 제25회 광양매화축제는 오는 13일부터 열흘간 광양시 다압면 매화마을 일대에서 ‘매화, 사계절 꺼지지 않는 빛 속에서 피어나다’를 주제로 열린다.매화문화관에서는 광양 출신 민화 작가 엄재권 화백 특별전이 열리며 이이남, 방우송, 구남콜렉티브 등 미디어아트 작가 8명의 작품도 전시된다.둔치주차장에서 출발하는 펀 런(Fun Run), 금천 계곡야영장에서 진행되는 2박 3일 사전 예약 캠핑 프로그램 등은 방문객이 머무르며 즐길 수 있도록 준비됐다.‘불고기 담아 광양 도시락’, 김국 한상차림, 광양불고기 김밥, 매실한우 광양버거, 숯불 토종 닭꼬치 등 지역 특화 음식도 선보인다.섬진마을 주민들이 참여해 메뉴를 검토하고 가격과 품질을 관리해 ‘바가지요금 없는 축제’를 만들기로 했다.축제 기간 백운산 자연휴양림, 섬진강 별빛스카이, 금천계곡·구봉산·배알도 야영장 등 주요 관광지를 이용하는 방문객은 축제장에 무료로 입장할 수 있다.입장료는 성인 6000원, 청소년 5000원으로 전년 대비 1000원 인상됐으며 전액 지역 상품권으로 환급해 축제장, 다압면 일대 상권, 중마시장, 수산물 유통센터 등에서 사용할 수 있다.광양시 관계자는 “최근 축제와 개화 시기가 맞지 않아 아쉬움이 있었지만, 올해는 축제 기간 꽃이 만개할 것 같다”며 “관광객에게는 즐거움을, 지역에는 활력을 안기는 축제가 되길 바란다”고 밝혔다.온라인뉴스부