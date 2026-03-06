사회 홍매화에 취해 ‘봄’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/06/20260306010010 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-06 00:01 입력 2026-03-06 00:01 이미지 확대 홍매화에 취해 ‘봄’ ‘개구리가 겨울잠에서 깬다’는 절기 경칩인 5일 경남 양산시 원동면 원동매화마을에 진분홍빛 매화가 활짝 피어 방문객을 사로잡고 있다. 기상청은 이날 늦은 오후 전국적으로 내리기 시작한 눈이나 비가 6일 오전 그친 뒤 찬바람이 강하게 불며 쌀쌀한 날씨가 이어질 것으로 내다봤다.양산 연합뉴스 ‘개구리가 겨울잠에서 깬다’는 절기 경칩인 5일 경남 양산시 원동면 원동매화마을에 진분홍빛 매화가 활짝 피어 방문객을 사로잡고 있다. 기상청은 이날 늦은 오후 전국적으로 내리기 시작한 눈이나 비가 6일 오전 그친 뒤 찬바람이 강하게 불며 쌀쌀한 날씨가 이어질 것으로 내다봤다. 양산 연합뉴스 2026-03-06 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경칩인 5일에 원동매화마을의 매화 상태는? 활짝 피어있음 아직 꽃봉오리임