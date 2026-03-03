[포토] ‘친구야 반가워’

1 / 12 이미지 확대 3일 대구 달서구 대구 장동초등학교에서 이날 입학한 1학년생들이 처음 교실에 들어가 반 친구들과 첫인사를 나누고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 대구 달서구 대구 장동초등학교에서 이날 입학한 1학년생들이 처음 교실에 들어가 반 친구들과 첫인사를 나누고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 대구 달서구 대구 장동초등학교에서 이날 입학한 1학년생들이 처음 교실에 들어가 첫 자리를 찾고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 경기도 수원시 장안구 대평초등학교에서 열린 입학식에서 신입생들이 입학식 장소로 이동하고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 경기도 수원시 장안구 대평초등학교에서 열린 입학식에서 신입생들이 선생님과 인사하고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 열린 입학식에서 신입생들이 교가를 따라부르고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 입학식이 열린 서울 서초구 원촌초등학교에서 한 신입생이 입학 축하 꽃다발을 들고 등교하고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 서울 서초구 원촌초등학교에서 입학식을 마친 신입생들이 선생님을 따라 교실로 이동하고 있다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 인천 중구 연안초등학교에서 입학식이 열리고 있다. 이 학교는 올해 입학생이 7명이다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 3일 인천 중구 연안초등학교에서 입학식을 마친 신입생들이 교실에서 담임 선생님의 학교생활 설명을 듣고 있다. 이 학교는 올해 입학생이 7명이다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 2026학년도 새 학기를 시작한 3일 강원 평창군의 한 초등학교에서 신입생 강모(7) 군이 상급생 형·누나들의 축하를 받으며 교실로 향하고 있다.

이 학교를 비롯해 강원도 내 초등학교 21곳은 이날 신입생이 1명인 ‘나 홀로 입학식’을 열었다. 20곳은 신입생이 1명도 없어 입학식을 열지 못했다. 2026.3.3 연합뉴스

이미지 확대 2026학년도 새 학기를 시작한 3일 강원 평창군의 한 초등학교에서 신입생 강모(7) 군이 수업 시작을 기다리고 있다.

이 학교를 비롯해 강원도 내 초등학교 21곳은 이날 신입생이 1명인 ‘나 홀로 입학식’을 열었다. 20곳은 신입생이 1명도 없어 입학식을 열지 못했다. 2026.3.3 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 대구 달서구 대구 장동초등학교에서 이날 입학한 1학년생들이 처음 교실에 들어가 반 친구들과 첫인사를 나누고 있다.연합뉴스