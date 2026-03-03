5000가족 서울 도심 달린다…‘서울 유아차런’ 28일 개최

광화문광장~마포대교~여의도공원 8㎞ 구간
5일 오전 10시부터 누리집에서 선착순 신청
서울시는 오는 28일 광화문광장~여의도공원 일대에서 ‘2026 서울 유아차런’을 개최한다고 3일 밝혔다.
지난해에 이어 세 번째로 열리는 이번 대회는 전국 최대 규모인 5000가족, 약 2만 5000명이 참가하는 대회로 열린다. 초등학생 이하 아동 동반 가족까지 모두 참여할 수 있다.
시는 5일 오전 10시부터 12일 오후 5시까지 공식 누리집에서 선착순 참가 신청을 받는다. 참가비는 한 가족당 5만원이며, 참가비 일부는 한부모가족을 위해 기부된다.
모든 참가자에게는 대회 기념 티셔츠(가족당 1벌)와 배번호 등 사전 기념품이 우편으로 발송된다. 대회 당일 완주 가족에게는 완주 메달과 여러 간식이 담긴 간식꾸러미가 주어진다.
코스는 광화문광장을 출발해 서울광장, 숭례문을 지나 마포대교를 따라 한강 위를 가로질러 여의도공원에 도착하는 총 8㎞ 구간으로 구성됐다.
안전한 진행을 위해 ▲유아차와 함께 달리는 ‘토끼반’ ▲유아차와 함께 천천히 걷는 ‘거북이반’ ▲엄마아빠와 함께 손잡고 걷는 초등학생 이하 아동 동반 가족을 위한 ‘유아차 졸업반’ 총 3개 팀으로 나눠 달린다.
출발지와 골인지에는 유아차 꾸밈존, 완주 인증 포토월, 메달 각인 서비스 등 프로그램이 운영된다. 큰 호응을 얻었던 여기저기 키즈카페는 두 배로 확대된다.
대회 당일인 28일 오전 6시부터 오후 12시까지 광화문광장~여의도공원에 이르는 주요 구간의 교통통제가 단계별로 이루어질 예정이다.
송현주 기자
