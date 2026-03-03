5000가족 서울 도심 달린다…‘서울 유아차런’ 28일 개최

광화문광장~마포대교~여의도공원 8㎞ 구간

5일 오전 10시부터 누리집에서 선착순 신청

이미지 확대 ‘2026 서울 유아차런’ 코스. 서울시 제공

이미지 확대 지난해 11월 1일 오전 서울 광화문광장에서 열린 ‘2025 서울 유아차런’에서 대회 참가자들이 출발 준비를 하며 기념 촬영을 하고 있다. 서울시 제공

서울시는 오는 28일 광화문광장~여의도공원 일대에서 ‘2026 서울 유아차런’을 개최한다고 3일 밝혔다.지난해에 이어 세 번째로 열리는 이번 대회는 전국 최대 규모인 5000가족, 약 2만 5000명이 참가하는 대회로 열린다. 초등학생 이하 아동 동반 가족까지 모두 참여할 수 있다.시는 5일 오전 10시부터 12일 오후 5시까지 공식 누리집에서 선착순 참가 신청을 받는다. 참가비는 한 가족당 5만원이며, 참가비 일부는 한부모가족을 위해 기부된다.모든 참가자에게는 대회 기념 티셔츠(가족당 1벌)와 배번호 등 사전 기념품이 우편으로 발송된다. 대회 당일 완주 가족에게는 완주 메달과 여러 간식이 담긴 간식꾸러미가 주어진다.코스는 광화문광장을 출발해 서울광장, 숭례문을 지나 마포대교를 따라 한강 위를 가로질러 여의도공원에 도착하는 총 8㎞ 구간으로 구성됐다.안전한 진행을 위해 ▲유아차와 함께 달리는 ‘토끼반’ ▲유아차와 함께 천천히 걷는 ‘거북이반’ ▲엄마아빠와 함께 손잡고 걷는 초등학생 이하 아동 동반 가족을 위한 ‘유아차 졸업반’ 총 3개 팀으로 나눠 달린다.출발지와 골인지에는 유아차 꾸밈존, 완주 인증 포토월, 메달 각인 서비스 등 프로그램이 운영된다. 큰 호응을 얻었던 여기저기 키즈카페는 두 배로 확대된다.대회 당일인 28일 오전 6시부터 오후 12시까지 광화문광장~여의도공원에 이르는 주요 구간의 교통통제가 단계별로 이루어질 예정이다.송현주 기자