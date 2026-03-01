시민 1만 7000여명 ‘피지컬AI 도시 서울’ 엿봤다…‘서울AI페스티벌’

오 시장, “도시 실증 확대·기업지원 강화할 것”

이미지 확대 28일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 열린 ‘서울AI페스티벌 2026’에서 아이들이 국내 최초로 일반에 공개되는 완전 자율형 민첩 로봇 ‘우치봇’과 머리 위로 하트 모양을 만들고 있다. 2026.02.28. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 지난달 28일부터 1일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최한 ‘서울AI페스티벌 2026’에 시민 1만 7000여명이 방문했다.이틀간 진행된 페스티벌은 ‘AI가 내게 말을 걸었다-몸으로 느끼는 일상 속 피지컬 AI’를 주제로 전시·체험·강연·경진대회 등이 열렸다. 이번 행사는 ‘교육·오락·체험 융합형 축제 모델’로 가족 단위 방문객의 높은 참여를 이끌었다.오세훈 서울시장은 1일 오후 ‘서울의 피지컬 AI를 말하다’ 간담회에 참석해 국내 상장 로봇 기업 대표 3인과 서울의 피지컬 인공지능(AI) 산업 생태계 조성 등을 논의했다. 오 시장은 “피지컬 AI 기술이 시민 삶을 더 안전하고 편리하게 만들어 줄 수 있도록 도심 실증·기업 지원 체계 강화, 산업과 정책이 선순환하는 구조를 마련해 나가겠다”고 말했다.이번 페스티벌에는 로봇 및 AI 기업 총 25곳이 참여했다. 행사장에는 휴머노이드존, 엉뚱과학존, AI 펀스팟, AI 라이프 쇼룸 등 미래 첨단 기술과 로봇을 만나볼 수 있는 공간 총 9곳이 조성됐다.이중 휴머노이드 로봇 17종, AI 제품 23종 등을 선보인 ‘휴머노이드존’에 가장 많은 관람객이 몰렸다. 이번 페스티벌에서 국내 최초로 일반 시민들에 공개된 ‘우치봇’은 유연한 춤으로 큰 호응을 얻었다. 자율 보행·물체 정리·보행 보조 시연 등 최신 국내 로봇 기술도 시민들의 눈길을 끌었다.AI 로봇 가족 경진대회, AI 백일장·사생대회, 청소년 AI 아트 공모전, 서울 AI 골든벨 등 시민 참여 프로그램은 어린이 가족의 큰 관심을 받으며 900가족 이상이 신청했다. 일부 프로그램은 경쟁률 62.5대1을 기록해 조기 마감되기도 했다.송현주 기자